Francia in subbuglio per la riforma delle pensioni: a Parigi bloccato l’accesso all’aeroporto e invasi i binari della stazione – Il video (Di giovedì 23 marzo 2023) Continuano le proteste in Francia dopo l’approvazione della riforma delle pensioni. Oggi giovedì 23 marzo una nuova giornata campale in tutto il Paese per la nona giornata di sciopero decretata dai sindacati in protesta contro la decisione del presidente Emmanuel Macron di scavalcare il Parlamento per far adottare la contestatissima riforma. Diversi manifestanti anti-riforma del sindacato CGT di Roissy Charles de Gaulle, il principale aeroporto di Parigi, hanno bloccato l’autostrada A1 che porta al terminal 1 dello scalo. Code interminabili di automobili e taxi sono ferme in attesa di poter varcare l’ingresso, mentre file di viaggiatori e turisti sono costretti a camminare a piedi ai bordi dell’autostrada per raggiungere il loro ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Continuano le proteste indopo l’approvazione. Oggi giovedì 23 marzo una nuova giornata campale in tutto il Paese per la nona giornata di sciopero decretata dai sindacati in protesta contro la decisione del presidente Emmanuel Macron di scavalcare il Parlamento per far adottare la contestatissima. Diversi manifestanti anti-del sindacato CGT di Roissy Charles de Gaulle, il principale aeroporto di, hannol’autostrada A1 che porta al terminal 1 dello scalo. Code interminabili di automobili e taxi sono ferme in attesa di poter varcare l’ingresso, mentre file di viaggiatori e turisti sono costretti a camminare a piedi ai bordi dell’autostrada per raggiungere il loro ...

