Francia | 240 manifestazioni contro riforma pensioni

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono quasi 240 lepreviste per oggi inladellevoluta dal presidente Emmanuel Macron. Lo riferiscono i sindacati, mentre la polizia ha stimato che saranno tra le 600mila e le 800mila le persone in piazza. Lo scorso 15 marzo erano 480mila i francesi che avevano manifestatolaa 368mila lo scorso 11 marzo, secondo i dati della polizia. Anche nella notte a Parigi sono state organizzate diversenotturne, disperse dalla polizia. A Lione, invece, si sono registrati alcuni scontri tra manifestanti e polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ieri sera a Parigi, durante manifestazioni spontanee contro la riforma delle pensioni, sono state arrestate 234 persone, secondo fonti della polizia citate da Franceinfo.