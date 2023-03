Francesca Fagnani è incinta? Il fidanzato Enrico Mentana diventa padre per la quinta volta? (Di giovedì 23 marzo 2023) Francesca Fagnani è incinta? Per la giornalista e conduttrice, oggi fidanzata con Enrico Mentana, sarebbe il primo figlio. In verità, solo poche settimane fa, ospite di Porta a Porta, aveva dichiarato che la maternità, per una donna, non è un destino obbligato e che non desidera figli. È cambiato qualcosa in poco tempo? Leggi anche:... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 marzo 2023)? Per la giornalista e conduttrice, oggi fidanzata con, sarebbe il primo figlio. In verità, solo poche settimane fa, ospite di Porta a Porta, aveva dichiarato che la maternità, per una donna, non è un destino obbligato e che non desidera figli. È cambiato qualcosa in poco tempo? Leggi anche:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OrnellaVanoni : Non sono più parsimoniosa con le mutande, ormai! Grazie Francesca Fagnani e Belve. #Belve #FrancescaFagnani… - CarloMeroni73 : RT @gianninastar14: Ornella Vanoni che all’inizio dell’intervista alle “Belve” non capisce le parole pronunciate con forte accento romanesc… - gheg00 : RT @isainsolia: Rai 2 sembra aver trovato la sua dimensione con Fiorello, Francesca Fagnani, Alessandro Cattelan e De Martino e con le seri… - italianspainish : RT @isainsolia: Rai 2 sembra aver trovato la sua dimensione con Fiorello, Francesca Fagnani, Alessandro Cattelan e De Martino e con le seri… - MaMarioSonoIo : RT @gianninastar14: Ornella Vanoni che all’inizio dell’intervista alle “Belve” non capisce le parole pronunciate con forte accento romanesc… -