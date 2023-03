Frana a Cautano | strada chiusa per alcune ore – FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVigili del fuoco in azione nella tarda serata di ieri nel territorio di. La richiesta di intervento è arrivata per mettere in sicurezza un tratto didi via Provinciale-Frasso interessata da un movimento franoso.Laè stata interrotta con conseguenti problemi per la viabilità. A creare disagi alla circolazione alcuni alberi che sono finiti sulla carreggiata, bloccando il traffico e isolato gli automobilisti che stavano rientrando a casa. Fortunatamente nel momento del cedimento non passava nessuno ma la viabilità è rimasta completamente bloccata per quasi due ore e non è stato facile rimuovere tutto il materiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.