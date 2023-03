FOTO ? L’Inter festeggia gli anni di una leggenda: ‘the Wall’ Samuel (Di giovedì 23 marzo 2023) Walter Samuel compie oggi gli anni. L’ex grande difensore argentino spegne 45 candeline. L’attuale collaboratore di Scaloni nella Nazionale Argentina fa parte della grande storia delL’Inter BUON COMPLEANNO ? L’indimenticabile “the Wall” Walter Samuel compie oggi 45 anni. Uno dei difensori più forti della storia nerazzurra, capace di vincere cinque campionati, quattro Supercoppe Italiane, tre Coppe Italia, una Champions League e una Coppa del Mondo per club. Con la Beneamata ha giocato complessivamente 236 volte, dal 2005 al 2014, e mettendo a referto 17 gol e 3 assist. In carriera ha anche vestito le maglie di Roma, Real Madrid, Boca Juniors e Basilea. Tanti auguri anche dalla redazione di Inter-News. Tanti auguri Walter Samuel! #ForzaInter — Inter (@Inter) March 23, 2023 Fonte: ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Waltercompie oggi gli. L’ex grande difensore argentino spegne 45 candeline. L’attuale collaboratore di Scaloni nella Nazionale Argentina fa parte della grande storia delBUON COMPLEANNO ? L’indimenticabile “the Wall” Waltercompie oggi 45. Uno dei difensori più forti della storia nerazzurra, capace di vincere cinque campionati, quattro Supercoppe Italiane, tre Coppe Italia, una Champions League e una Coppa del Mondo per club. Con la Beneamata ha giocato complessivamente 236 volte, dal 2005 al 2014, e mettendo a referto 17 gol e 3 assist. In carriera ha anche vestito le maglie di Roma, Real Madrid, Boca Juniors e Basilea. Tanti auguri anche dalla redazione di Inter-News. Tanti auguri Walter! #ForzaInter — Inter (@Inter) March 23, 2023 Fonte: ...

