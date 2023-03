"Forse è questa la forza della Meloni": Bersani resta muto, chi lo azzera con una frase (Di giovedì 23 marzo 2023) Al compagno Bersani Forse sfugge qualcosa. E Giovanni Floris, molto garbatamente, glielo fa notare. Il simpatico Pier Luigi, a cui non mancano certo una certa lucidità d'analisi e grande esperienza politica, si esibisce in collegamento con DiMartedì, su La7, nella classica lezione di sinistra. Argomento: maternità surrogata e utero in affitto. Titolo della medesima: “Dagli al governo”. «Io credo che non è un inciampo della Meloni, questi la pensano così. Io stesso ho grandissime perplessità sulla maternità surrogata, ma questo vuol dire che ci devono andare di mezzo i bambini? Ma come ragioniamo, è un modo di ragionare ideologico e revanchista. La destra non si accorge che deve governare per tutti», accusa Bersani. Poi si allarga il campo, e l'ex segretario del Pr prosegue: «Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Al compagnosfugge qualcosa. E Giovanni Floris, molto garbatamente, glielo fa notare. Il simpatico Pier Luigi, a cui non mancano certo una certa lucidità d'analisi e grande esperienza politica, si esibisce in collegamento con DiMartedì, su La7, nella classica lezione di sinistra. Argomento: maternità surrogata e utero in affitto. Titolomedesima: “Dagli al governo”. «Io credo che non è un inciampo, questi la pensano così. Io stesso ho grandissime perplessità sulla maternità surrogata, ma questo vuol dire che ci devono andare di mezzo i bambini? Ma come ragioniamo, è un modo di ragionare ideologico e revanchista. La destra non si accorge che deve governare per tutti», accusa. Poi si allarga il campo, e l'ex segretario del Pr prosegue: «Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #17marzo forse non tutti sanno che a #Roma i posti auto “concessionati” per #disabili hanno l’antifurto, una sirena… - GrandeFratello : C’è forse aria di finale? ?? Questa sera scopriremo chi si aggiudicherà il secondo posto da finalista! ? #GFVIP - IRebell05 : RT @PlumajeEl: @IRebell05 @Moonlightshad1 @avantibionda Forse bisognerebbe domandarsi perché bisogna arrivare a questo punto, no? Non è una… - carlobenetti : RT @marcoleonardi9: E la delega fiscale? molte cose sbagliate ma ...Questa forse la più grande contraddizione. Da anni ormai i sindacati pr… - Gaetano39432103 : @MEcosocialista @ganjaspirito @spighissimo Forse, ma fino ai mondiali erano in lockdown da anni. E, ripeto, non pot… -