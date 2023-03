Formula 1, annuncio inatteso di George Russell: accadrà a breve in casa Mercedes (Di giovedì 23 marzo 2023) Formula 1, annuncio inatteso di George Russell: le ultimissime sulla Mercedes, ecco che cosa accadrà a breve. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la Ferrari, anche la Mercedes non se la passa benissimo dopo i primi GP della stagione. Di questo ne ha parlato George Russell, che ha rimarcato alcuni punti in particolare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 marzo 2023)1,di: le ultimissime sulla, ecco che cosa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la Ferrari, anche lanon se la passa benissimo dopo i primi GP della stagione. Di questo ne ha parlato, che ha rimarcato alcuni punti in particolare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vp_farese : RT @F1RaiContext: Diamo il benvenuto tra noi ad un'altra storica voce. Perché se è vero che Gianfranco Mazzoni in tv ci narrava la Formula… - Moles_Harding : RT @F1RaiContext: Diamo il benvenuto tra noi ad un'altra storica voce. Perché se è vero che Gianfranco Mazzoni in tv ci narrava la Formula… - MCalcioNews : Formula 1, svelato il grande problema della Ferrari: annuncio traumatizzante - villeneuveeyes : RT @F1RaiContext: Diamo il benvenuto tra noi ad un'altra storica voce. Perché se è vero che Gianfranco Mazzoni in tv ci narrava la Formula… - teomei : RT @F1RaiContext: Diamo il benvenuto tra noi ad un'altra storica voce. Perché se è vero che Gianfranco Mazzoni in tv ci narrava la Formula… -