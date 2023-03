Formazioni ufficiali Italia-Inghilterra | qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ledi, match delleagli. Gli azzurri sfidano i Tre Leoni al Maradona con l’obiettivo di portare a casa i primi tre punti in questo girone comunque complicato per qualificarsi alla rassegna continentale di cui siamo campioni in carica, in quello che è il remake proprio della finale di Londra. Appuntamento alle ore 20.45 di giovedì 23 marzo, queste le scelte dei due ct, Mancini e Southgate. Ledi: in attesa: in attesa SportFace.