Fondo Valle Isclero, oltre 9 milioni di euro dalla Regione per il completamento (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Regione Campania ha disposto l’ammissione definitiva del finanziamento a favore della Provincia di Benevento della somma di € 9.018.239 per i lavori di completamento funzionale della Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che fa riferimento ad un Decreto del Dirigente della Regione Roberta Cavalli trasmesso nelle scorse ore. Il provvedimento regionale, che sblocca il finanziamento disposto dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica del 2016, si riferisce alla costruzione del IV lotto dell’arteria in direzione Valle Caudina – Strada Statale 7 Appia. Con lo stesso provvedimento del Dirigente regionale Cavalli è stato inoltre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLaCampania ha disposto l’ammissione definitiva del finanziamento a favore della Provincia di Benevento della somma di € 9.018.239 per i lavori difunzionale della Strada a scorrimento veloce. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che fa riferimento ad un Decreto del Dirigente dellaRoberta Cavalli trasmesso nelle scorse ore. Il provvedimento regionale, che sblocca il finanziamento disposto dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica del 2016, si riferisce alla costruzione del IV lotto dell’arteria in direzioneCaudina – Strada Statale 7 Appia. Con lo stesso provvedimento del Dirigente regionale Cavalli è stato in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... canale58 : Sannio - Fondo Valle Isclero, assegnati oltre 9 milioni per l'arteria che collegherà il Sannio all'Irpinia… - NTR24 : Fondo Valle Isclero, dalla Regione ok al finanziamento per i lavori di completamento della strada… - ottopagine : Fondo Valle Isclero: 9 milioni dalla Regione alla Provincia di Benevento #Benevento - Annacaaa2 : RT @CharlotteHeyw: Possibile scoppiare in una valle di lacrime ogni volta che rivedo la scena in cui Filippo, nell’uscire x sempre dall’IPM… - CharlotteHeyw : Possibile scoppiare in una valle di lacrime ogni volta che rivedo la scena in cui Filippo, nell’uscire x sempre dal… -