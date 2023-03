(Di giovedì 23 marzo 2023). Controlli senza fine nella Capitale da parte della Polizia di Stato, che incrementano soprattutto in vista dell’imminente weekend, in cui le occasioni di illeciti aumentano fisiologicamente in ogni quadrante del territorio capitolino. Tra i quartieri passati in rassegna dalla polizia, anche San Lorenzo. Ecco cosa è successo durante le ultime giornate. Non si ferma all’alt dei carabinieri e scatta l’inseguimento: acciuffato, era alla guidai clienti delcon undia San Lorenzo Negli ultimi giorni di controlli da parte della Polizia, gli agenti del Commissariato San Lorenzo hanno arrestato un cittadino somalo di 33 anni poiché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Follia a Roma, ubriaco fa scorte di vino al supermercato e minaccia di morte i dipendenti con un manico di scopa - ScarletBrando : @Poesiaitalia Stendhal amava l' Italia alla follia. Roma, Napoli,Firenze..ci scrisse un libro. E Milano (sulla sua… - FrancescoTavia1 : #Dybala chiederebbe 54 milioni, cioè la differenza tra quanto promesso dalla Juve nell'ultima trattativa di rinnovo… - Tiarossi2 : @justmartinaxj E li vuole per la differenza tra quando avrebbe preso alla juve con quello che prende alla roma. follia - il_buongiorno : Mario Antonietto -

... Milan , Napoli e. In Nazionale soltanto due giocatori della Juventus . Stupisce, però, che ... "Fagioli in Under 21 unadi Mancini. Un titolare della Juve che gioca così bene deve far parte ...... la tratta Palermo -si farà in treno in cinque ore e mezza , rispetto alle 12 ore che ci ... Non avere il Ponte sarebbe una: avremmo i treni veloci per arrivare fino in Calabria e poi ci ...... a ponte fatto e ad alta velocità completata sia in Sicilia che in Calabria, tra Palermo eci ... abbiamo messo tre miliardi sulla statale 106 in Calabria, non avere il ponte sarebbe una".

LAZIO-ROMA 1-0, LE PAGELLE: Ibanez altra follia che rovina il ... Football Addict

La sconfitta nel derby con la Lazio è arrivata per un gol di Zaccagni e una follia di Ibanez. Se analizziamo il match dal punto di vista tattico, oltre all’azione del gol, ci sono diversi spunti da pr ...La Digos ha eseguito 33 perquisizione in relazione agli scontri tra tifosi avvenuti lo scoro 8 gennaio tra i supporter di Napoli e Roma: al Maradona striscione di solidarietà ...