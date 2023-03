Fiorentina, Stella: “No a due anni di trasferte. Si lavori alla soluzione Scuola dei carabinieri, a Castello” (Di giovedì 23 marzo 2023) "Tutti parlano dello stadio di Empoli, che conta 16.000 posti - sottolinea Stella -. Anche se le istituzioni cittadine sembra stiano frenando per questioni logistiche. Noi siamo convinti, invece, che vada a tutti i costi preso in considerazione lo stadio della Scuola Marescialli e Brigadieri a Castello. L'impianto non è stato ancora finito, il progetto prevede 7.000 posti sugli spalti: occorre verificare se si possono montare delle tribune provvisorie che possano portare la capienza a numeri accettabili" Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 marzo 2023) "Tutti parlano dello stadio di Empoli, che conta 16.000 posti - sottolinea-. Anche se le istituzioni cittadine sembra stiano frenando per questioni logistiche. Noi siamo convinti, invece, che vada a tutti i costi preso in considerazione lo stadio dellaMarescialli e Brigadieri a. L'impianto non è stato ancora finito, il progetto prevede 7.000 posti sugli spalti: occorre verificare se si possono montare delle tribune provvisorie che possano portare la capienza a numeri accettabili"

