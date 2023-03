Fiorentina: sabato allenamento a porte aperte al Franchi (Di giovedì 23 marzo 2023) La Fiorentina svolgerà un allenamento con partitella sabato 25 marzo allo stadio Franchi e nell'occasione, approfittando della sosta per le nazionali, aprirà al pubblico il settore di Maratona. I ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Lasvolgerà uncon partitella25 marzo allo stadioe nell'occasione, approfittando della sosta per le nazionali, aprirà al pubblico il settore di Maratona. I ...

