Fiorentina | in programma allenamento congiunto prima dell’Inter

(Di giovedì 23 marzo 2023) Mentre il campionato è fermo per la pausa nazionali, Inter e Fiorentina continuano con la preparazione in vista della partita il primo di aprile a San Siro. I viola saranno impegnati sabato 25 marzo in un allenamento congiunto. La Fiorentina prosegue con la preparazione in vista della partita del primo aprile contro l'Inter a San Siro. Come comunicato sul sito ufficiale del club viola, è in programma sabato 25 marzo una porte aperte a cui parteciperà anche il Seravezza Pozzi Calcio, squadra militante nel campionato di Serie D. La seduta è a porte aperte e in programma alle ore 11 allo Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina, il programma di oggi Fiorentina.it

Lorenzo Vannucci, presidente del Seravezza Pozzi, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola, partendo proprio dall'amichevole tra Fiorentina e Seravezza in programma per sabato mattina, ore 11:00, al ...La Fiorentina programma il suo futuro non solo dal punto di vista strettamente legato al campo e al progetto tecnico guidato, al momento, da Vincenzo Italiano: no. (Goal Italia) ...