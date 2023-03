Fiorentina, i due anni lontano dal Franchi costano carissimi. Le cifre (Di giovedì 23 marzo 2023) Rischiano di costare un vero e proprio salasso i due anni che la Fiorentina giocherà lontano dal Franchi durante il periodo in cui saranno... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Rischiano di costare un vero e proprio salasso i dueche lagiocheràdaldurante il periodo in cui saranno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina, i due anni lontano dal Franchi costano carissimi. Le cifre: Rischiano di costare un vero e proprio sala… - infoitsport : Fiorentina in trasferta per due anni: cerca un’altra casa - LazioNews_24 : Sarri lascia la Lazio? Rifiutata un’offerta esotica. Ci provano due club di Serie A - danielcame : RT @CalcioFinanza: La Fiorentina via dal Franchi per due anni per la ristrutturazione dello stadio finanziata coi soldi pubblici del PNRR:… - LaMartinellaFI : Fiorentina 'fuori' per due anni: Giani rilancia Empoli e pensa anche a Castello -