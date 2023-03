Film in uscita questa settimana al cinema 20 – 26 marzo

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 23 marzo 2023) Scopriamo quali sono i film inneiitaliani nelladal 20al 26. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor STRANIZZA D’AMURI Data di: 132023 Regia di Giuseppe Fiorello Con Sebastiano Tinè, Giuditta Vasile, Enrico Roccaforte, Antonio De Matteo Genere Drammatico Produzione Italia, 2023 Durata 130 min Sicilia, estate 1982. Nino è il figlio maggiore in una famiglia di creatori di fuochi d’artificio. Gianni è un suo coetaneo tornato dal riformatorio che vive in un altro paese con la madre e il patrigno che gli ha dato un lavoro nella sua officina. Di fronte all’officina c’è il bar i cui avventori si dilettano a prendere in giro il ragazzo additandolo come ...