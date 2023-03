Fiction Rai 2023 2024 | da Mameli e Leopardi a Ferilli e si spera Montalbano Ecco i prossimi progetti

(Di giovedì 23 marzo 2023) Leonardo Maltese sarà Giacomo(foto Instagram dell'attore) Nella prossima stagione tvlasarà ancora una volta il perno della Rai, tra nuovi titoli e personaggi già noti al telespettatore. Le serie in programma riporteranno al centro dell’attenzione l’identità italiana, muovendosi nel doppio binario del passato (quindi la storia) e del presente (la realtà). “Due temi diversi ma sempre a confronto, come in uno specchio, che vengono affrontati attraverso i period drama e le serie contemporanee. Non si deve aver paura di andare indietro nel tempo, perché se le vicende del passato vengono raccontate in modo brillante possono essere apprezzate dal pubblico e arrivare anche ai giovani, che spesso rifuggono dalla cultura” dichiara al Giornale la direttrice di Rai, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore_irato : RT @OrioliPaolo: Il Commissario Salvini. Sembra una fiction della Rai. Ci fosse scarsità di salumi, per i quali ha notoriamente fiuto, pas… - Salepepe14 : RT @OrioliPaolo: Il Commissario Salvini. Sembra una fiction della Rai. Ci fosse scarsità di salumi, per i quali ha notoriamente fiuto, pas… - BertassoClaudio : RT @OrioliPaolo: Il Commissario Salvini. Sembra una fiction della Rai. Ci fosse scarsità di salumi, per i quali ha notoriamente fiuto, pas… - Stelladiana101 : RT @OrioliPaolo: Il Commissario Salvini. Sembra una fiction della Rai. Ci fosse scarsità di salumi, per i quali ha notoriamente fiuto, pas… - CrestaniLoretta : RT @OrioliPaolo: Il Commissario Salvini. Sembra una fiction della Rai. Ci fosse scarsità di salumi, per i quali ha notoriamente fiuto, pas… -

Per gli appassionati della"Mare Fuori", una bella novità: in autunno su Rai2 arriva un'altracon lo stesso cast di Mare Fuori, che si intitola " Noi Siamo Leggenda ". Scopriamo insieme quando esce su2: trama, cast e trailer. 'Noi siamo leggenda',con i personaggi ...Quanto alla messa in onda, gli episodi dovrebbero essere disponibili sullagià a partire dal prossimo autunno . Tra i volti noti di Mare Fuori che prenderanno parte allaci sono ...Facile quindi pensare chesperi ancora in un ritorno di Montalbano , non solo per la questione dello share, ma anche a rigor di logica. All'appello mancano ancora gli adattamenti ...

Luca Zingaretti e Sabrina Ferilli, la coppia imprevedibile Libero Magazine

Per gli appassionati della fiction “Mare Fuori”, una bella novità: in autunno su Rai2 arriva un’altra fiction Rai con lo stesso cast di Mare Fuori, che si intitola “Noi Siamo Leggenda”. Scopriamo ...Perché Che Dio ci aiuti 7 stasera - giovedì 23 marzo 2023 - non va in onda: il motivo del cambio di programma su Rai 1. Le info ...