Ferrovia Palermo-Catania-Messina | al via lavori Taormina-Fiumefreddo

(Di giovedì 23 marzo 2023)) (ITALPRESS) – Avviati idella tratta, sulla, parte integrante della nuova potenziata linearia. Presenti, tra gli altri, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Renato Schifani Presidente della Regione Siciliana, Mario Bolognari, Sindaco di, Filippo Palazzo, Commissario Straordinario dell'opera, Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo Fs Italiane, Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild.L'evento ha rappresentato anche la prima tappa in Sicilia dei “Cantieri Parlanti”, progetto ideato dal Gruppo FS Italiane con le società del Polo ...

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Avviati i lavori della tratta Taormina – Fiumefreddo, sulla Catania – Messina, parte integrante della nuova potenziata linea ferroviaria Palermo – Catania – Messina.