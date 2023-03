Ferrieri Caputi all’esordio con le nazionali maggiori | arbitrerà Germania-Perù

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 marzo 2023) Questa sera inizia il percorso di qualificazione ai prossimi Europei per ledi calcio. L’obiettivo è raggiungere la fase finale inil prossimo anno. La nazionale tedesca, essendo nazione ospitante, entra di diritto nei gironi e giocherà un’amichevole contro il. Ad arbitrare la partita Maria Sole. Esordio fra lequindi per l’arbitroche sabato alle 20.45 dirigerà Germani-alla Mewa Arena di Mainz. A rendere nota la notizia è stata la Federcalcio tedesca (Dfb). Con lei gli assistenti Giallatini e Carbone.durante la sua carriera ha già arbitrato partite maschili. Otto volte ha diretto gare in ...