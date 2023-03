Ferraris di Fs: "In Sicilia investimenti per 21 miliardi di euro" (Di giovedì 23 marzo 2023) Ventuno miliardi di euro di investimenti da qui al 2030 per le infrastrutture della Sicilia, e fino a oltre 7 mila nuovi posti di lavoro, tra diretto e indotto nei cantieri della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina. E' quanto annunciato questa mattina dall'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris all'avvio dei lavori sulla rete ferroviaria tra Taormina e Fiumefreddo, nell'ambito del potenziamento della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina e Catania. Un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia. A premere il “pulsante” di avvio lavori a Taormina, con l'Ad Ferraris, anche il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, il presidente della regione, Renato Schifani, il sindaco di Taormina, Mario ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Ventunodidida qui al 2030 per le infrastrutture della, e fino a oltre 7 mila nuovi posti di lavoro, tra diretto e indotto nei cantieri della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina. E' quanto annunciato questa mattina dall'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigiall'avvio dei lavori sulla rete ferroviaria tra Taormina e Fiumefreddo, nell'ambito del potenziamento della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina e Catania. Un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della. A premere il “pulsante” di avvio lavori a Taormina, con l'Ad, anche il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, il presidente della regione, Renato Schifani, il sindaco di Taormina, Mario ...

