Ferrari, c’è un reparto che deve migliorare. Vasseur: “Quale? Me lo tengo per me” (Di giovedì 23 marzo 2023) Il nuovo team principal Frederic Vasseur dopo due gran premi ha capito perché lavorare in Ferrari è diverso dal gestire qualsiasi altra scuderia di Formula 1. “Abbiamo più pressioni dall’esterno”, ha confessato l’ingegnere francese in un’intervista al quotidiano spagnolo As. Un chiaro riferimento alla stampa italiana, anche se Vasseur ha aggiunto: “È il mio lavoro”. Il team principal ha cercato invece di smentire le voci che raccontano di un clima pesante a Maranello. “Molte persone mi hanno detto che la Ferrari sarebbe stata difficile da gestire internamente, e non è del tutto vero. L’atmosfera e la collaborazione all’interno del team sono buone”. Vasseur ha però confessato che qualcosa non va e che c’è un reparto in particolare che deve migliorare: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Il nuovo team principal Fredericdopo due gran premi ha capito perché lavorare inè diverso dal gestire qualsiasi altra scuderia di Formula 1. “Abbiamo più pressioni dall’esterno”, ha confessato l’ingegnere francese in un’intervista al quotidiano spagnolo As. Un chiaro riferimento alla stampa italiana, anche seha aggiunto: “È il mio lavoro”. Il team principal ha cercato invece di smentire le voci che raccontano di un clima pesante a Maranello. “Molte persone mi hanno detto che lasarebbe stata difficile da gestire internamente, e non è del tutto vero. L’atmosfera e la collaborazione all’interno del team sono buone”.ha però confessato che qualcosa non va e che c’è unin particolare che: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 0xgualti : RT @PieroLadisa: #Vasseur ad AS: 'Ho passato 30 anni con i giovani piloti, non c'è un primo e un secondo pilota. Hanno tutti lo stesso mate… - onipoiz : @Kore_1993 Ferrari 308GTS non c'è paragone! Invidiavo Magnum P.I. solo per quello, non certo per i baffi... - Cristia97615392 : @aMonicaBellucci Dolce mony mi è appena arrivata la nostra rivista il Carabiniere è c'è l' articolo di Enzo Ferrari… - 91lstv : in autobus c’è un ragazzo con la giacca vintage ferrari stupenda - depechefan75 : @SabyGiammy @ftonielli10 Per Alonso in Italia c’è da sempre una specie di infatuazione collettiva, credo fin dai te… -

Schumacher, Verstappen, Hamilton e.. : quando nello sport arrivano i cannibali ... prima le Aston Martin , poi le Mercedes e dopo ancora le Ferrari. Quindi, le altre e neanche poi così lontane. Magari qualche rimescolamento dei valori potrà esserci ma non è il caso di illudersi ... Comune di Padova: consegnata l'area di cantiere per l'avvio dei lavori del Sir 3 360 6/8/2018 Imprese esecutrici: Mandataria CSE, CONSORO STABILE EUROPEO Mandanti: FERRARI FERRUCCIO, MERMEC - STE, EURO FERROVIARIA - SALCEF GROUP Il sindaco di Padova Sergio Giordani sottolinea: "... Crisi nel ponente per i matrimoni in chiesa Le quattro eccellenze del Ponente premiate dalla "Guida Bibenda" Ecco i viticoltori e olivicoltori imperiesi al top nazionale: Francesca Bruna, Paolo Cassini, Marco Ferrari e Roberta Repace In val ... ... prima le Aston Martin , poi le Mercedes e dopo ancora le. Quindi, le altre e neanche poi così lontane. Magari qualche rimescolamento dei valori potrà esserci ma non è il caso di illudersi ...360 6/8/2018 Imprese esecutrici: Mandataria CSE, CONSORO STABILE EUROPEO Mandanti:FERRUCCIO, MERMEC - STE, EURO FERROVIARIA - SALCEF GROUP Il sindaco di Padova Sergio Giordani sottolinea: "...Le quattro eccellenze del Ponente premiate dalla "Guida Bibenda" Ecco i viticoltori e olivicoltori imperiesi al top nazionale: Francesca Bruna, Paolo Cassini, Marcoe Roberta Repace In val ... Clamoroso, Ferrari sotto attacco hacker: c’è una richiesta di riscatto Corriere dello Sport