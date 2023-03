Ferito in un agguato a Mergellina, 20 enne muore dopo 10 giorni di agonia (Di giovedì 23 marzo 2023) E morto oggi in ospedale Antonio Gaetano, 20enne Ferito in un agguato nella notte tra l’11 e il 12 marzo scorsi in via Mergellina a Napoli. Gaetano era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da alcune persone che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, colpendolo all’addome e alla zona cervicale. Trasportato all’ospedale San Paolo in pericolo di vita, è stato subito sottoposto a intervento chirurgico urgente ma oggi, dopo diversi giorni di ricovero in rianimazione, è deceduto. Gaetano era considerato vicino al clan camorristico Calone-Esposito-Marsicano attivo nel quartiere Pianura, zona occidentale della città. Due anni fa era scampato a un raid, riportando solo una lieve ferita. Dieci giorni fa non è riuscito a sfuggire ai killer, che lo hanno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 marzo 2023) E morto oggi in ospedale Antonio Gaetano, 20in unnella notte tra l’11 e il 12 marzo scorsi in viaa Napoli. Gaetano era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da alcune persone che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, colpendolo all’addome e alla zona cervicale. Trasportato all’ospedale San Paolo in pericolo di vita, è stato subito sottoposto a intervento chirurgico urgente ma oggi,diversidi ricovero in rianimazione, è deceduto. Gaetano era considerato vicino al clan camorristico Calone-Esposito-Marsicano attivo nel quartiere Pianura, zona occidentale della città. Due anni fa era scampato a un raid, riportando solo una lieve ferita. Diecifa non è riuscito a sfuggire ai killer, che lo hanno ...

