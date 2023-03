Ferito a colpi di pistola a Sant' Antimo | gambe amputate | colpo di scena al processo | assolti i tre imputati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Agguato a #Ponticelli, uomo ferito a colpi di pistola: «Volevano rapinarmi» - ilviboneseweb : Imprenditore ferito a colpi di pistola a Vibo, la Polizia esegue un arresto - Video - palabritadepape : RT @ChrisPeverieri: #Peru | Rosalino era uno studente di gastronomia ed è stato ferito l’11 gennaio scorso da un vigliacco assassino in div… - ChrisPeverieri : #Peru | Rosalino era uno studente di gastronomia ed è stato ferito l’11 gennaio scorso da un vigliacco assassino in… - uvillanilubelli : RT @FFelice1983: ????In corso in 7 Länder operazione di polizia contro i #Reichsbürger, disposta dalla Procura generale federale. Un agente l… -

... un gatto nero con gli occhi dorati che, negli scorsi giorni, è stato gravementecon dei ... visto il numero di fori, che il danno sia stato volontario e iesplosi a distanza ravvicinata. '...La sera del 20.01.2023 è intervenuto personale della Polizia di Stato per un uomocon diversid'arma da fuoco in centro cittadino , nei pressi di un circolo privato. La vittima era uscita dal predetto circolo e appena entrata in macchina era stata raggiunta da un uomo, ...Lo racconta a ' Controcorrente ' il padre del 18enne ucciso adi pistola , nella notte del 20 ...gravemente, Francesco Pio è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove però le ...

Sparatoria a Ponticelli, 22enne ferito a colpi nelle gambe: Mi hanno ... Fanpage.it

20enne ferito in un agguato nella notte tra l’11 e il 12 marzo scorsi in via Mergellina a Napoli. Gaetano era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da alcune persone che hanno esploso ...Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco. L'aggressione è avvenuta in viale delle Metamorfosi a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli. Il giovane è ...