Feltri: “La mamma non può essere sostituita. Se volessi un figlio con Sallusti mi arresterebbero” (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ un Vittorio Feltri ironico e categorico, quello che oggi su “Libero” prende posizione sul dibattito che infuria in questi giorni, l’utero in affitto. “C’è una legge che lo vieta a va rispettata”, scrive Feltri in un articolo nel quale parla anche della sua esperienza di figlio, di padre e di possibile “fidanzato” – in chiave ironica – con Alessandro Sallusti: “Se per assurdo decidessimo di avere un figlio insieme, non potremmo farlo in Italia, c’è una legge…”. Utero in affitto, Feltri e la mamma che non può essere sostituita “Una mamma che ha concepito un bimbo per conto terzi, una volta partorito, deve consegnarlo ai committenti. Ma siamo sicuri che il bebè sia contento di abbandonare chi lo ha generato, e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ un Vittorioironico e categorico, quello che oggi su “Libero” prende posizione sul dibattito che infuria in questi giorni, l’utero in affitto. “C’è una legge che lo vieta a va rispettata”, scrivein un articolo nel quale parla anche della sua esperienza di, di padre e di possibile “fidanzato” – in chiave ironica – con Alessandro: “Se per assurdo decidessimo di avere uninsieme, non potremmo farlo in Italia, c’è una legge…”. Utero in affitto,e lache non può“Unache ha concepito un bimbo per conto terzi, una volta partorito, deve consegnarlo ai committenti. Ma siamo sicuri che il bebè sia contento di abbandonare chi lo ha generato, e ...

