Federica Andreani all'ultimo posto per Linus, Maria la difende: "Mai studiato" (Di giovedì 23 marzo 2023) Linus è tornato ad Amici 22 per stilare una classifica degli inediti dei ragazzi in gara. Tra i cantanti giudicati da Linus, i brani più meritevoli sono stati quelli di Angelina Mango e di Piccolo G. La più penalizzata è stata Federica Andreani che con Scivola si è classificata direttamente all'ultimo posto ricevendo anche una dura critica. Vediamo che cos'è accaduto. Linus boccia a pieno Federica: "Canzone molto scontata" Dopo l'esibizione di Federica, Linus ha chiesto alla giovane cantante se le piaceva il suo inedito perché a lui, invece, Scivola non piace molto. Il giudice ha spiegato che il brano sembra una telefonata, una canzone molto scontata. Linus crede anche che l'inedito non permetta ...

