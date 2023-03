Fdi vuole in carcere le detenute madri con i figli, alla Camera è scontro con il Pd (Di giovedì 23 marzo 2023) Gli emendamenti della meloniana Carolina Varchi stravolgono il testo approvato nella scorsa legislatura a Montecitorio e oggi riproposto dai Dem. Forza Italia ritira le modifiche e si accoda a FdI. Oggi lo showdown in commissione. Lunedì il testo va in aula Leggi su repubblica (Di giovedì 23 marzo 2023) Gli emendamenti della meloniana Carolina Varchi stravolgono il testo approvato nella scorsa legislatura a Montecitorio e oggi riproposto dai Dem. Forza Italia ritira le modifiche e si accoda a FdI. Oggi lo showdown in commissione. Lunedì il testo va in aula

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaFraDV : 2. La proposta di legge di #FDI che si discute oggi in Commissione #Giustizia alla Camera che vuole ampliare la pun… - silvanapanigall : RT @repubblica: Fdi vuole in carcere le detenute madri con i figli, alla Camera è scontro con il Pd [di Liana Milella] - repubblica : Fdi vuole in carcere le detenute madri con i figli, alla Camera è scontro con il Pd [di Liana Milella] - Intheskyatnight : RT @LBasemi: La Meloni va a finire che fa più danni di Draghi. Ora vuole ratificare il CETA, che ufficialmente è un trattato di libero scam… - AgNPs : RT @LBasemi: La Meloni va a finire che fa più danni di Draghi. Ora vuole ratificare il CETA, che ufficialmente è un trattato di libero scam… -