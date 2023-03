Favoriremo la ripresa delle trattative | Siae-Meta | la promessa di Sangiuliano

(Di giovedì 23 marzo 2023) "Questo ministero è perfettamente consapevole dell'importanza di attribuire il giusto valore all'ingente repertorio di opere checoncede in licenza e al contempo della rilevanza che ha per la filiera tutta un utilizzatore comee favorirà labruscamente interrotte anche nella consapevolezza che devono essere colte le specificità e le particolarità dei servizi online". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennarorispondendo nell'Aula di Montecitorio al question time esposto dalla deputata Rita Dalla Chiesa di Forza Italia sulle iniziative, anche a livello europeo, che il governo intende adottare in relazione alla rimozione dalle piattaforme del gruppodei contenuti artistici tutelati dalla.Fonte: ...

