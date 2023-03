(Di giovedì 23 marzo 2023) Sono già decine di migliaia e iniziano ad ingolfare i tribunali italiani per dimostrare discendenze che risalgono a metà ‘800. Il Ministero degli Esteri: “Persone che non hanno più legami linguistici né culturali con il nostro Paese”. All’origine: la crisi economica e...

Ripercorrendo le tappe dell'itinerario servito alla notizia per mandare ingoverno e Dis, è ... ma anche dal titolare dellaAntonio Tajani. Poi Alfredo Mantovano, sottosegretario di ...Nelle chat delle tifoserie, comunque, ad ora sembrano non esserci particolari elementi di. '... l'area parcheggio di via Orti della8. Per il derby divieti di sosta anche su piazza ...... e data per buona anche dal titolare dellaAntonio Tajani. Salvo, un giorno dopo, essere ... Altri ministri hanno invece ricordato che in passato il Copasir aveva lanciato stesso. In ...

Farnesina in allarme: “Dal Sudamerica possibili milioni di richieste di cittadinanza di oriundi”. Consolati i… La Repubblica

Lazio-Roma, cresce l’attesa per il derby della capitale numero 180, e la città si cautela con la massima sicurezza per evitare scontri Questa sera andrà in scena il derby Lazio-Roma ed è il 180° della ...