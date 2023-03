Farine di insetti | le regole del governo dopo il via libera Ue | “Obbligo di etichette con dati e rischi e scaffali appositi nei supermercati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023)il viadell’Unione europea a gennaio, ilMeloni fa la sua prima contromossa per regolamentare il commercio di quattro diversedi origine animale: larve, grilli, tarme e locuste. “Oggi emaniamo quattro decreti che riguardano livelli autorizzativi suderivate da. Non discuto che ci si possa nutrire di quello che uno ritiene”, ma “pensiamo che serva un’etichettatura specifica e delle scaffalature apposite in cui sia visibile la provenienza. Oggi diamo ai cittadini italiani la libertà di scegliere“, ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa insieme al ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso e a quello della Salute Orazio Schillaci. “Non considero questi prodotti in concorrenza con la dieta ...