Farine di insetti, il governo frena: scaffali appositi, etichette e verifiche sui rischi. «I cittadini devono sapere cosa mangiano» (Di giovedì 23 marzo 2023) Farine di insetti? Sì, ma con tutte le prudenze del caso. Il governo Meloni ha presentato questa mattina il suo approccio al novel food la cui commercializzazione è stata consentita dall’inizio di quest’anno dall’Unione europea. L’esecutivo italiano non può che prenderne atto, ma prevedrà una serie di verifiche e paletti per la tutela dei consumatori: in primis un sistema di etichettatura ad hoc e la previsione di appositi scaffali nei negozi di generi alimentari. Novità illustrati in dettaglio stamattina in una conferenza stampa dai ministri competenti, quello dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, quello delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso e quello della Salute Orazio Schillaci. «Abbiamo firmato quattro decreti che riguardano quattro diverse Farine derivanti ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023)di? Sì, ma con tutte le prudenze del caso. IlMeloni ha presentato questa mattina il suo approccio al novel food la cui commercializzazione è stata consentita dall’inizio di quest’anno dall’Unione europea. L’esecutivo italiano non può che prenderne atto, ma prevedrà una serie die paletti per la tutela dei consumatori: in primis un sistema di etichettatura ad hoc e la previsione dinei negozi di generi alimentari. Novità illustrati in dettaglio stamattina in una conferenza stampa dai ministri competenti, quello dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, quello delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso e quello della Salute Orazio Schillaci. «Abbiamo firmato quattro decreti che riguardano quattro diversederivanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? Il Ministro dell'agricoltura, Lollobrigida, ha firmato 4 decreti ministeriali relativi alla vendita di farine der… - AngeloCiocca : ? Stretta sulle farine d'insetti: l'Italia vara 4 decreti. Ok ad un'etichetta con provenienza del prodotto, rischi… - dottorbarbieri : È così possibile l'immissione in commercio di alimenti contenenti quattro farine di insetti: farina di grillo, fa… - lucrezia_ilaria : RT @dottorbarbieri: ?? Il Ministro dell'agricoltura, Lollobrigida, ha firmato 4 decreti ministeriali relativi alla vendita di farine derivan… - JKR_rld : RT @dottorbarbieri: È così possibile l'immissione in commercio di alimenti contenenti quattro farine di insetti: farina di grillo, farina… -