Farine di grilli, larve, tarme e locusta: firmati decreti su etichette obbligatorie Adnkronos

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "Oggi emaniamo i decreti sulle farine di insetti che riguardano i livelli autorizzativi ... degli scaffali appositi in maniera che chi sceglie larve, grilli o locuste può ..."Oggi firmati 4 decreti che riguardano 4 diverse farine derivanti da insetti, ovvero cibi non tradizionalmente presenti nell'alimentazione. Ci si può nutrire di quello che più si ritiene idoneo" ma ...