Farine da insetti | ecco le proposte del ministro Lollobrigida

(Di giovedì 23 marzo 2023) rese note nel corso dell’ultima conferenza stampa Ildell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foresteè intervenuto, nel corso di una conferenza stampa, sull’ingresso nel mercato alimentare italiano didi provenienza animale. Francescoha parlato della sua intenzione di firmare quattro decreti in cui si andranno a chiarire le procedure di identificazione degli alimenti che contengono questo tipo di. Tra le regole che saranno introdotte, ci sarà anche “un’etichettatura specifica e delle scaffalature apposite in cui sia visibile la provenienza” dei prodotti. Questo perché, ha detto il, “Dobbiamo rafforzare la capacità di discernimento delle persone”. “Quello che i decreti prevedono – ha aggiunto ...

...che non lasci dubbi sulla natura del prodotto e scaffali dedicati all'interno della grande distribuzione Via libera ai 4 decreti interministeriali per regolamentare la vendita dellediVia libera a quattro decreti per le etichette obbligatorie per la vendita di alimenti che contengono 4 differentidiautorizzate dalla Ue : larve, grilli, tarme e locuste . "Oggi emaniamo i decreti sullediche riguardano i livelli autorizzativi che l'Europa ha dato sulle di...Roma, 23 mar - Non è una messa al bando, ma quanto deciso dal governo sullediè comunque una stretta significativa. L'esecutivo ha infatti emanato quattro decreti ad hoc e che prevedono peraltro un'etichettatura specifica per questo tipo di. Ad ...

Farina di insetti, i decreti del governo per regolare etichette e vendita. Cosa prevedono Sky Tg24

Sono stati firmati nelle scorse ore ben quattro decreti relativi ad altrettante farine alimentari, derivate dagli insetti, da parte dei tre ministri, in maniera congiunta, dell’Agricoltura Francesco ...Regole rigide per l'etichettatura dei cibi che contengono farine di insetti. Una regolamentazione, quella avviata dal governo, necessaria per garantire massima trasparenza ai consumatori im un ambito ...