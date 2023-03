Farina di insetti | al via la vendita nei supermercati Lollobrigida | ‘Saranno in pochi a mangiarla’

(Di giovedì 23 marzo 2023) . Il Ministro dell’Agricoltura è sicuro di cosa sceglieranno gli italiani sugli scaffali dei, prevedendo che solo poche persone proveranno l’alimentazione a base di. In tal senso, spiega su Leggo: “Chi vorrà scegliere grilli, larve e locuste possa indirizzarsi lì e chi non vorrà farlo, come immagino la maggior parte degli italiani, potrà tenersi lontano”. Al via neilaalladiE’ arrivato il momento in cui, tra le polemiche degli italiani, ladifarà ufficialmente ritorno sugli scaffali dei. Il governo, al momento, ha approvato quattro decreti per la trasparenza delladi questi prodotti. Infatti, tale merce dovrà possedere ...

... locusta migratoria, verme dellae larva gilla, pensiamo serva un'etichettatura che specifichi in modo puntuale e visibile quali prodotti hanno derivazione da questi'. Lo ha annunciato ......ieri in Conferenza Stato Regioni su quattro differenti schemi di decreto sulle indicazioni obbligatorie per l'immissione in commercio di alimenti contenenti quattro farine didi ..."Pensiamo che bisogna adottare un'etichettatura che specifichi quali siano i prodotti che hanno derivazione da questi. Non considero questi prodotti in concorrenza con la nostra dieta ...

"Ferma restando la contrarietà nei confronti della decisione europea di immissione in commercio delle farine di insetti, la Conferenza delle Regioni, chiamata ad esprimersi sull'etichettatura di tali ...Lo scopo dei provvedimenti è rendere più trasparente la vendita di farine da insetti, con etichette scaffalature ad hoc, ma prima che entrino in vigore, dovranno ottenere il via libera da parte della ...