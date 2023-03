Falso allarme bomba | ripartito il volo Orio - Tel Aviv

(Di giovedì 23 marzo 2023) IlRyanair per Telbloccato questa mattina alle 6.30 allo scalo dial Serio per un sospetto, poi rivelatosi, èalle 14.20 di oggi con tutti i 184 ...

Il volo Ryanair per Tel Aviv bloccato questa mattina alle 6.30 allo scalo di Orio al Serio per un sospetto allarme bomba, poi rivelatosi falso, è ripartito alle 14.20 di oggi con tutti i 184 passeggeri previsti questa mattina. La Prefettura di Bergamo fa sapere che una segnalazione al comandante "ha fatto ..." A dare l'allarme sarebbe stato proprio uno dei passeggeri, dopo aver sentito delle frasi pronunciate in inglese da un altro passeggero e a suo dire sospette.

(ANSA) - BERGAMO, 23 MAR - Il volo Ryanair per Tel Aviv bloccato questa mattina alle 6.30 allo scalo di Orio al Serio per un sospetto allarme bomba, poi rivelatosi falso, è ripartito alle 14.20 di ...Ma come è scattato l’allarme A seguito della segnalazione di un passeggero, insospettito dal comportamento di un altro passeggero che era intento a maneggiare una non meglio precisata apparecchiatura ...