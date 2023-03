Faking It: Pino Rinaldi cerca ‘Bugie o Verità’ nei casi di cronaca. Si parte dal delitto di Avetrana (Di giovedì 23 marzo 2023) Faking It (Us Warner Bros. Discovery) Non sempre la persona che abbiamo davanti dice la verità: a volte è solo grazie al linguaggio del corpo e al tono della voce che riusciamo a conoscere veramente qualcuno. È costruita partendo dalle informazioni che emergono dallo studio del comportamento umano, la serie di true crime di Nove “Faking It – Bugie o Verità?”, condotta dal giornalista e storico inviato di Chi l’ha visto? Pino Rinaldi: da giovedì 23 marzo alle 21:25 (quattro episodi da 70 minuti). Al fianco di Rinaldi ci saranno la profiler Margherita Carlini (psicoterapeuta e criminologa forense), il listener Felix B. Lecce (esperto in comunicazione forense) e il watcher Diego Ingrassia (esperto in analisi emotivo-comportamentale). I tre esperti insieme esamineranno quattro ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 marzo 2023)It (Us Warner Bros. Discovery) Non sempre la persona che abbiamo davanti dice la verità: a volte è solo grazie al linguaggio del corpo e al tono della voce che riusciamo a conoscere veramente qualcuno. È costruitando dalle informazioni che emergono dallo studio del comportamento umano, la serie di true crime di Nove “It – Bugie o Verità?”, condotta dal giornalista e storico inviato di Chi l’ha visto?: da giovedì 23 marzo alle 21:25 (quattro episodi da 70 minuti). Al fianco dici saranno la profiler Margherita Carlini (psicoterapeuta e criminologa forense), il listener Felix B. Lecce (esperto in comunicazione forense) e il watcher Diego Ingrassia (esperto in analisi emotivo-comportamentale). I tre esperti insieme esamineranno quattro ...

