Fagioli meglio di tutti | è lui il giovane d’oro della Juventus

Nicolò Fagioli è uno dei giovani migliori della Juventus e a testimoniarlo sono anche i suoi numeri eccezionali rispetto ai coetanei. All'inizio della stagione vi erano pochi dubbi sul fatto che Nicolò Fagioli fosse il giovane meno tenuto in considerazione. Il suo ruolo era cambiato in quel di Cremona, molto più regista e meno trequartista e in quella posizione era difficile per lui emergere. La situazione si è ribaltata una sera di fine ottobre nella splendida località di Lecce, perché quel gol vittoria ai giallorossi ha cambiato la sua vita. Non più riserva di belle speranze, ma ormai campione affermato e capace di risultare decisivo anche nelle grandi partite. Anche contro l'Inter è stato uno dei migliori in campo, dimostrando ...

