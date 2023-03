Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Si chiama Flatburn, è un dispositivo ad energia solare montato sulle auto che rileva parametri su aria, efficienza… - ConfindustriaBG : Fino a stasera @FaeTechnology sarà presente a @embedded_world, il più importante appuntamento globale dedicato al m… -

Monitorare la qualità ambientale delle città è fondamentale per aiutare istituzioni e cittadini a fare di più in ambito sostenibilità. Ecco allora che- Società Benefit ('' o la 'Società'), PMI Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica

Fae Technology di Gazzaniga e Mit di Boston creano una «spia» che misura la qualità ambientale L'Eco di Bergamo

In questo progetto ora entra anche un po' di Bergamo, grazie a «Flatburn», un nuovo dispositivo di monitoraggio ambientale al cui sviluppo ha partecipato Fae Technology, Società Benefit e Pmi