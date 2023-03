Fabrizio Romano | “Bayern Monaco | Nagelsmann rischia l’esonero Pronto Tuchel”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal giornalista, ilstarebbe pensando aldel tecnico Julian. “Decisione arriverebbe al seguire di diverse discussioni interne, e il club potrebbe presto licenziarlo. Thomassarebbe il candidato principale per accettare potenzialmente il lavoro dell’FC”, si legge. EXCLUSIVE: FCare seriously considering to sack Julian. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCUnderstand Thomasleading candidate to potentially take FCjob. More to follow. pic.twitter.com/YpnTHsgbhy —...