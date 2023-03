Fabio Fazio via da Rai3, Che Tempo Che Fa su un altro canale: la trattativa (Di giovedì 23 marzo 2023) Era il 13 settembre 2003 quando partì Che Tempo Che Fa su Rai3. Una carriera sfolgorante passata per personaggi importanti anche a livello internazionale, da Barack Obama alla regina Rania, da Rita Levi Montalcini a Piero Angela e Papa Francesco, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren e Lady Gaga. L'attuale potrebbe essere l'ultima stagione di Fabio Fazio sulla rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il mondo è cambiato e lui non ha paura di guardare avanti e magari tentare di sperimentare altrove. In 20 anni di trasmissione, molti dirigenti di Viale Mazzini li ha avuti contro. Negli ultimi giorni si sta parlando molto delle prime avvisaglie di quanto potrebbe accadere con le nuove nomine dall'attuale maggioranza governativa a partire dalla prossima stagione tv. Avvisaglie che si stanno in qualche ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 marzo 2023) Era il 13 settembre 2003 quando partì CheChe Fa su. Una carriera sfolgorante passata per personaggi importanti anche a livello internazionale, da Barack Obama alla regina Rania, da Rita Levi Montalcini a Piero Angela e Papa Francesco, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren e Lady Gaga. L'attuale potrebbe essere l'ultima stagione disulla rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il mondo è cambiato e lui non ha paura di guardare avanti e magari tentare di sperimentareve. In 20 anni di trasmissione, molti dirigenti di Viale Mazzini li ha avuti contro. Negli ultimi giorni si sta parlando molto delle prime avvisaglie di quanto potrebbe accadere con le nuove nomine dall'attuale maggioranza governativa a partire dalla prossima stagione tv. Avvisaglie che si stanno in qualche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Il governo dopo aver nominato Sergio e Rossi lavorerà per cacciare Fabio Fazio e chiudere Che tempo che fa. Al suo… - EcciseM : @fabio_fazio_fax No vabbè, è fantastico.?? - renatamiorali : RT @BimbePeppe: A quanto pare Fabio Fazio verrà cacciato da Rai. Dopo editto bulgaro di Berlusconi, l’editto patriottico di Meloni. Sono… - ciciarrimpa : @BimbePeppe Perché Fabio 'Valium' Fazio fa domande? Dai non scherziamo allora i giornalisti di Report cosa sono? - OttobreInfo : RT @ADVBX: fabio fazio giornalista scomodo. il roberto saviano del giornalismo, -