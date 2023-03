Fabio Fazio è pronto a lasciare Rai 3? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 marzo 2023) L’azienda televisiva Rai si trova in un momento di grandi cambiamenti. Si era già iniziato a parlare di questo dopo la messa in onda del Festival di Sanremo 2023. Negli ultimi giorni, però, sono iniziate ad emergere le prime indiscrezioni. In particolare, le luci dei riflettori sono state puntate sue Alberto Matano. Sono due tra i volti più importanti della rete, ma il loro destino professionale potrebbe essere ben diverso da quello auspicato dai fan. Potrebbe interessarti: Alberto Matano svela nuovi dettagli su Lorella Cuccarini e Barbara D’Ursofuori da Rai 3? Incontro sospetto con Discovery, ormai, è diventato un punto di riferimento per gli spettatori di Rai 3. Sono quasi dieci anni, infatti, che si occupa della messa in onda di Che Tempo ...