F1: nuova organizzazione per la McLaren, ufficiale l'arrivo di David Sanchez dal 2024 (Di giovedì 23 marzo 2023) Woking, 23 mar. - (Adnkronos) - Rivoluzione o quasi in casa McLaren. Una delle grandi deluse di questo avvio di stagione ha infatti comunicato la riorganizzazione interna della parte sportiva. Lascia la scuderia James Key, che aveva il compito di Direttore Tecnico e di supervisiona dell'intera attività. Al suo posto tre persone, che si divideranno le macro-aree. Peter Prodromou sarà il direttore tecnico dell'aerodinamica, Neil Houldey il direttore tecnico ingegneria e design mentre David Sanchez, ex aerodinamico della Ferrari, dimessosi dopo il Gran Premio del Bahrain, sarà direttore tecnico Car Concept and Performance a partire dall'1 gennaio del 2024. Sanchez, arrivato in Ferrari nell'ottobre del 2012, dal 2019 era a capo del dipartimento aerodinamico per poi passare, nel 2021, a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Woking, 23 mar. - (Adnkronos) - Rivoluzione o quasi in casa. Una delle grandi deluse di questo avvio di stagione ha infatti comunicato la riinterna della parte sportiva. Lascia la scuderia James Key, che aveva il compito di Direttore Tecnico e di supervisiona dell'intera attività. Al suo posto tre persone, che si divideranno le macro-aree. Peter Prodromou sarà il direttore tecnico dell'aerodinamica, Neil Houldey il direttore tecnico ingegneria e design mentre, ex aerodinamico della Ferrari, dimessosi dopo il Gran Premio del Bahrain, sarà direttore tecnico Car Concept and Performance a partire dall'1 gennaio del, arrivato in Ferrari nell'ottobre del 2012, dal 2019 era a capo del dipartimento aerodinamico per poi passare, nel 2021, a un ...

