F1, Horner: “Hamilton in Red Bull? Siamo soddisfatti dei piloti che abbiamo” (Di giovedì 23 marzo 2023) Una delle certezze del Mondiale di Formula 1 2023 dopo due gare è il dominio totale della Red Bull. La scuderia austriaca ha monopolizzato i primi due appuntamenti, vincendo a Sakhir con Max Verstappen e a Gedda con Sergio Perez, facendo doppietta in ambo i casi. Christian Horner, team principal della scuderia di Milton Keynes, ha parlato a Sky Sports a proposito di Lewis Hamilton: “Quello che Lewis ha ottenuto in F1 non è secondo a nessuno, ma Siamo molto soddisfatti dei piloti che abbiamo“. “Sono la nostra coppia e lo saranno anche per la prossima stagione. Non vedo dove potremmo ‘sistemare’ Lewis. Ma sono sicuro che risolveranno i loro problemi in Mercedes”. Grande convinzione da parte di Horner in Verstappen e Perez, che nelle ultime stagioni si ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Una delle certezze del Mondiale di Formula 1 2023 dopo due gare è il dominio totale della Red. La scuderia austriaca ha monopolizzato i primi due appuntamenti, vincendo a Sakhir con Max Verstappen e a Gedda con Sergio Perez, facendo doppietta in ambo i casi. Christian, team principal della scuderia di Milton Keynes, ha parlato a Sky Sports a proposito di Lewis: “Quello che Lewis ha ottenuto in F1 non è secondo a nessuno, mamoltodeiche“. “Sono la nostra coppia e lo saranno anche per la prossima stagione. Non vedo dove potremmo ‘sistemare’ Lewis. Ma sono sicuro che risolveranno i loro problemi in Mercedes”. Grande convinzione da parte diin Verstappen e Perez, che nelle ultime stagioni si ...

