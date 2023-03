F1, Frederic Vasseur: “Lavoreremo per colmare il gap dalla Red Bull” (Di giovedì 23 marzo 2023) Porsi degli obiettivi e migliorare. In Ferrari c’è un clima particolarmente teso in queste ore. I primi due GP del Mondiale 2023 di F1 non hanno dato i risultati sperati e ci si interroga in maniera chiara sul progetto della SF-23 che, contrariamente a quanto ci si aspettava dai dati della galleria del vento e del simulatore, si sta rivelando scarsamente prestazionale. Il nuovo Team Principal, Frederic Vasseur, si trova ad affrontare una situazione molto difficile e, non è un caso, che alcune teste siano saltate nel Reparto Corse, e potrebbe non essere finita qui. Il modus operandi dell’ingegnere francese ha pochissime affinità con quelle di Mattia Binotto, di conseguenza è necessario stabilire delle linee guida chiare per garantire una risalita. Il responso della pista è stato negativo, come detto, e una Ferrari quarta forza in pista non è ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Porsi degli obiettivi e migliorare. In Ferrari c’è un clima particolarmente teso in queste ore. I primi due GP del Mondiale 2023 di F1 non hanno dato i risultati sperati e ci si interroga in maniera chiara sul progetto della SF-23 che, contrariamente a quanto ci si aspettava dai dati della galleria del vento e del simulatore, si sta rivelando scarsamente prestazionale. Il nuovo Team Principal,, si trova ad affrontare una situazione molto difficile e, non è un caso, che alcune teste siano saltate nel Reparto Corse, e potrebbe non essere finita qui. Il modus operandi dell’ingegnere francese ha pochissime affinità con quelle di Mattia Binotto, di conseguenza è necessario stabilire delle linee guida chiare per garantire una risalita. Il responso della pista è stato negativo, come detto, e una Ferrari quarta forza in pista non è ...

