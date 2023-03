F1 | Carlo Vanzini | “A Vasseur era stato detto che la Ferrari era super Sono spiazzati | meglio puntare al 2024?”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 marzo 2023) Nuovo appuntamento con Sport2Day – speciale Formula 1, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della massima serie. Ospite in trasmissione, il commentatore e giornalista per la Formula 1 di Sky Sport, con cui abbiamo analizzato l’attuale situazione in casaa seguito dell’infelice esito ottenuto al Gran Premio dell’Arabia Saudita a Jeddah. Il secondo appuntamento della stagione 2023 ha confermato non solo la forza Red Bull ma anche che i problemi, per la rossa, nonancora un ricordo lontano. Il team principal della, Frederic, ha difeso il progetto del suo predecessore Mattia Binotto seppur lanciando un messaggio forte e chiaro agli ingegneri di Maranello: “Non diciamoci str****te”. “E’ una situazione ...