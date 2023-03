Ezequiel Lavezzi prenota il viaggio a Napoli per la festa scudetto (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ritorno del Pocho a Napoli: Ezequiel Lavezzi prenota il viaggio per la storica festa per il terzo scudetto. Ezequiel Lavezzi prenota il viaggio per Napoli per godersi la festa scudetto della squadra azzurra del suo cuore. Come riportato in esclusiva da AreaNapoli.it, il Pocho si sta organizzando con l’aiuto degli amici napoletani di sempre per fare tappa in città nelle prossime settimane. Non si sa se anche Aurelio De Laurentiis pianificherà uno spettacolare show per festeggiare la vittoria più attesa, dove potrebbe invitare molte vecchie glorie al Maradona. Nel frattempo, Ezequiel si sta prenotando ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ritorno del Pocho ailper la storicaper il terzoilperper godersi ladella squadra azzurra del suo cuore. Come riportato in esclusiva da Area.it, il Pocho si sta organizzando con l’aiuto degli amici napoletani di sempre per fare tappa in città nelle prossime settimane. Non si sa se anche Aurelio De Laurentiis pianificherà uno spettacolare show per festeggiare la vittoria più attesa, dove potrebbe invitare molte vecchie glorie al Maradona. Nel frattempo,si stando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Ezequiel Lavezzi prenota il viaggio a Napoli per la festa scudetto #lavezzi #napoli #POCHO #Scudetto… - ufs_ng : RT @saint_sephh: @ufs_ng Edison Cavani Marek Hamsik Ezequiel Lavezzi - saint_sephh : @ufs_ng Edison Cavani Marek Hamsik Ezequiel Lavezzi - oikos_ange : IL NAPOLI RITORNA IN A dopo il fallimento e il Napoli rivive una favola tanto sognata tornando tra i grandi Anno 2… - 1926pe : RT @PianetaN: Victor #Osimhen è solo il 2° giocatore del #Napoli a segnare una doppietta in un match nella fase a eliminazione diretta di C… -