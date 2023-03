Ex del GF Vip 7 a Uomini e Donne? Appello a Maria De Filippi e retroscena su un Vippone: “Mi ha tolto il ‘segui’” (Di giovedì 23 marzo 2023) L’ex Vippona Sarah Altobello, si è raccontata nelle passate ore nel corso della nuova puntata di Casa Chi. La vulcanica ex concorrente dell’attuale edizione del GF Vip (che volge ormai al termine), ha spaziato parlando non solo del suo attuale rapporto con l’ex coinquilino Attilio Romita, fino ad un importante Appello a Maria De Filippi.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 marzo 2023) L’ex Vippona Sarah Altobello, si è raccontata nelle passate ore nel corso della nuova puntata di Casa Chi. La vulcanica ex concorrente dell’attuale edizione del GF Vip (che volge ormai al termine), ha spaziato parlando non solo del suo attuale rapporto con l’ex coinquilino Attilio Romita, fino ad un importanteDe.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - blogtivvu : Aereo Donnalisi contro i concorrenti del GF Vip: la reazione di Antonella e Edoardo – VIDEO - CeciliaStripoli : @Vale41229116 Bombardiamo i siti ufficiali del GF VIP, Signorini e Sonia. Devono fare uscire questo video in puntat… - SemiraMabrouk : RT @liateni51: @_soleilandia_ Bebè, deve essere la vincitrice del Gf Vip. Merita questo traguardo x essersi distinta come donna libera, ind… - blogtivvu : Ex del GF Vip 7 a Uomini e Donne? Appello a Maria De Filippi e retroscena su un Vippone: “Mi ha tolto il ‘segui’”… -