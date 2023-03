Evasione dal carcere di Airola, Ciambriello: “Struttura vetusta esposta ad alti rischi” (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – In merito alla fuga di stanotte di due giovani ristretti nel carcere minorile di Airola, il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello dichiara: “è notorio da tempo, è stato denunciato da più riprese e in diversi modi che la Struttura conventuale del carcere minorile di Airola è una Struttura friabile, vetusta, che ha bisogno di lavori di riStrutturazione. Non è la prima volta che c’è un’Evasione. La direzione del carcere, il comandante e io stesso da mesi abbiamo denunciato la mancanza all’interno della Struttura di un sistema di videosorveglianza in tempo reale. Nel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – In merito alla fuga di stanotte di due giovani ristretti nelminorile di, il garante campano delle persone private della libertà personale Samueledichiara: “è notorio da tempo, è stato denunciato da più riprese e in diversi modi che laconventuale delminorile diè unafriabile,, che ha bisogno di lavori di rizione. Non è la prima volta che c’è un’. La direzione del, il comandante e io stesso da mesi abbiamo denunciato la mancanza all’interno delladi un sistema di videosorveglianza in tempo reale. Nel ...

