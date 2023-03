Evade dai domiciliari a Milano: è il caos. Chi è questo russo, drammatico sospetto (Di giovedì 23 marzo 2023) Stava per essere estradato negli Stati Uniti, ma dagli arresti domiciliari a Basigno (Milano) ha fatto perdere le sue tracce manomettendo il braccialetto elettronico. L'imprenditore russo Artem Uss, figlio del governatore di Krasnoyarsk, Alexander Uss, su cui pende un mandato d'arresto internazionale dal Dipartimento di Giustizia Usa per associazione per delinquere, truffa e riciclaggio sembra svanito nel nulla. Il quarantenne russo non è uno qualunque. Gli Stati Uniti lo accusano di aver ottenuto tecnologia militare da società statunitensi e di aver contrabbandato milioni di barili di petrolio e riciclato decine di milioni di dollari per oligarchi russi. Un'evasione che crea problemi e che lascia aperti molti interrogativi. Chi lo ha aiutato? Chi ha calcolato i tempi? A niente, infatti, è servito l'intervento dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Stava per essere estradato negli Stati Uniti, ma dagli arrestia Basigno () ha fatto perdere le sue tracce manomettendo il braccialetto elettronico. L'imprenditoreArtem Uss, figlio del governatore di Krasnoyarsk, Alexander Uss, su cui pende un mandato d'arresto internazionale dal Dipartimento di Giustizia Usa per associazione per delinquere, truffa e riciclaggio sembra svanito nel nulla. Il quarantennenon è uno qualunque. Gli Stati Uniti lo accusano di aver ottenuto tecnologia militare da società statunitensi e di aver contrabbandato milioni di barili di petrolio e riciclato decine di milioni di dollari per oligarchi russi. Un'evasione che crea problemi e che lascia aperti molti interrogativi. Chi lo ha aiutato? Chi ha calcolato i tempi? A niente, infatti, è servito l'intervento dei ...

