**Eutanasia: Cappato in procura a Milano, sequestrato video integrale di Elena** (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, è andato in procura a Milano per consegnare l'intero girato che riguarda Elena Altamira, la 69enne veneta, malata terminale di cancro, accompagnata a morire una clinica a Basilea, in Svizzera, lo scorso agosto. Per quella "disobbedienza civile" Cappato è stato indagato dalla procura di Milano per aiuto al suicidio e questo è uno degli ultimi atti prima che la procura - i titolari del fascicolo sono l'aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio - tragga le conclusioni sul caso. Da quanto si apprende l'ipotesi che si fa strada è quella di chiedere l'archiviazione. Cappato nell'estate scorsa era stato ascoltato dai magistrati che, da subito, hanno ...

