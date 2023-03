Eurovita, la palla passa al Governo per l’amministrazione straordinaria (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ministero del Made in Italy ha aperto l’istruttoria su richiesta dell’Ivass. Resta in sella il commissario Santoliquido, ma cda e collegio sindacale vanno verso lo scioglimento Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ministero del Made in Italy ha aperto l’istruttoria su richiesta dell’Ivass. Resta in sella il commissario Santoliquido, ma cda e collegio sindacale vanno verso lo scioglimento

