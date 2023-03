Eurovision Song Contest 2023: Malgioglio non ci sarà alla finale in diretta su Rai 1 (Di giovedì 23 marzo 2023) Malgioglio ad Amici (foto US Fascino) Cristiano Malgioglio aveva annunciato in più di un’occasione che anche quest’anno avrebbe commentato in diretta su Rai 1 con Gabriele Corsi la finale dell’Eurovision Song Contest, ma così non sarà. Il giudice di Amici verrà infatti sostituito. E’ stato lo stesso Corsi ad annunciare a FQ Magazine che la coppia, televisivamente parlando, è scoppiata. Con l’impegno di Malgioglio a Mediaset nel programma di Maria De Filippi, la Rai opterà per qualcun altro al commento della finale di sabato 13 maggio dell’Eurovision, in diretta da Liverpool, che vedrà l’Italia in gara con Marco Mengoni e la sua Due vite, canzone con cui ha vinto a febbraio il ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 marzo 2023)ad Amici (foto US Fascino) Cristianoaveva annunciato in più di un’occasione che anche quest’anno avrebbe commentato insu Rai 1 con Gabriele Corsi ladell’, ma così non. Il giudice di Amici verrà infatti sostituito. E’ stato lo stesso Corsi ad annunciare a FQ Magazine che la coppia, televisivamente parlando, è scoppiata. Con l’impegno dia Mediaset nel programma di Maria De Filippi, la Rai opterà per qualcun altro al commento delladi sabato 13 maggio dell’, inda Liverpool, che vedrà l’Italia in gara con Marco Mengoni e la sua Due vite, canzone con cui ha vinto a febbraio il ...

